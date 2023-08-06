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"Шок и трепет" - почему это не работает

"Шок и трепет" - почему это не работает

«Этих болванов погубит их же техника. Они думают, что войну можно выиграть одними бомбёжками»(с)Генерал Вермахта об американцах Если вы думаете, что та тупая херня, которую творят нынче укропитеки, это их собственная херня – вы глубоко ошибаетесь.

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Комментарии
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Лев Сивохин
Я думаю что скоро можно будет спросить у хохлов- ну что довоевались.
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1 д.
татьяна кирк
Не надо недооценивать противника.  Против нас давно уже не хохлы,  ( или почти не хохлы), а   рычащий  &quot;зверь &quot; НАТО, который,  как мы видим, сдаваться не собирается. 👎
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1 д.

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