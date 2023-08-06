"Шок и трепет" - почему это не работает

Я думаю что скоро можно будет спросить у хохлов- ну что довоевались.

татьяна кирк

Не надо недооценивать противника. Против нас давно уже не хохлы, ( или почти не хохлы), а рычащий "зверь " НАТО, который, как мы видим, сдаваться не собирается. 👎