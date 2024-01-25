Расчет «Града» ударил по месту проведения ротации украинских боевиков

Экипажи реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» Центрального военного округа в районе Серебрянского лесничества в зоне специальной операции уничтожили живую силу украинских националистов и опорный пункт.
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