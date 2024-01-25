Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Песков как всегда сморозил. Он оговорился, это вам предупреждение, не лезть своим свиным рылов к России. У вас была в...Песков призвал не...
  • Нина Попова
    Про эту контору была на днях статья.Путин уволил замг...
  • Misha Glusch
    ты уже покопался? ждем резуль на гора...Путин уволил замг...

Расчет «Града» ударил по месту проведения ротации украинских боевиков

Расчет «Града» ударил по месту проведения ротации украинских боевиков

Экипажи реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» Центрального военного округа в районе Серебрянского лесничества в зоне специальной операции уничтожили живую силу украинских националистов и опорный пункт.

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