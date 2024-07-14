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В Москве маломерное судно столкнулось с катером

В Москве маломерное судно столкнулось с катером

Вечером 13 июля в районе Патриаршего моста на Москве-реке произошло столкновение катера "Марина" и теплохода “Снегири - 2”, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

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