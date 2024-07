Ученые выяснили, что увеличилось на Земле из-за сплюснутости и изменения климата

Сейчас день длится примерно 86,4 тыс. секунд Изменение климата, сопровождающееся увеличением сплюснутости Земли и переносом водных масс к экватору, привело к увеличению продолжительности дня, сообщает РИА Новости со ссылкой на научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.