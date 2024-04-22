В «Спартаке» не стали отвечать на вопрос, есть ли шансы у Слишковича стать главным тренером «Спартака»

В «Спартаке» отказались комментировать будущее Владимира Слишковича. Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев не стал отвечать на вопрос, существует ли вероятность того, что главным тренером команды станет Владимир Слишкович.
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