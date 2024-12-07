Bloomberg: Илон Маск даст доступ Украине к военной системе Starshield

Пентагон даст Украине доступ к военизированной закрытой системе Starshield. По своей сути она похожа на спутниковую систему Starlink и также создана компанией SpaceX, принадлежащей предпринимателю Илону Маску.
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