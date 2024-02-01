Астролог и эзотерик назвала знаки Зодиака, которым февраль принесет счастье

Наступающий февраль принесет период смены энергетики и изменение планов у знаков Зодиака. При этом астролог и эзотерик Аделина Панина выделила представителей пяти созвездий, которым, по ее словам, суждено пережить улучшение в различных сферах жизни.
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