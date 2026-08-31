Возвращение Хаджара за руль в Монце под вопросом

Возвращение Хаджара за руль в Монце под вопросомОткрытый источникКоманда Red Bull Racing пока не определилась, сможет ли Исак Хаджар выйти на старт Гран При Италии.
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