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Возвращение Хаджара за руль в Монце под вопросом

Возвращение Хаджара за руль в Монце под вопросомОткрытый источникКоманда Red Bull Racing пока не определилась, сможет ли Исак Хаджар выйти на старт Гран При Италии.

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