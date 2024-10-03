"Пять попаданий в авиабазу Неватим, одно из которых критическое": Что показали спутниковые снимки после атаки Ирана на Израиль?

СК Сергей Костин Будут держать ответ за Холокост Палестины. Платить и каяться.

Хамид Ибрагимов Гои дали по сусалам "богоизбранному народу", Чушь полная на счет избранности, проклятый народ который пытается насилием и геноцидом захватить земли которые они потеряли в наказание за предательство... Бог справедлив, наказание за новый беспредел будет еще жестче.