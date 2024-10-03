"Пять попаданий в авиабазу Неватим, одно из которых критическое": Что показали спутниковые снимки после атаки Ирана на Израиль?
Честно говоря, не ожидал, что так быстро появятся спутниковые снимки мест, куда пришлась основная масса иранских прилётов.
Комментарии
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Будут держать ответ за Холокост Палестины. Платить и каяться.
Гои дали по сусалам "богоизбранному народу", Чушь полная на счет избранности, проклятый народ который пытается насилием и геноцидом захватить земли которые они потеряли в наказание за предательство... Бог справедлив, наказание за новый беспредел будет еще жестче.
Мошиах не придет, Бог не позволит. Утритесь с своих влажных фантазиях на счет мирового господства. Прошу прощения перед нормальными людьми данного племени, уважаю за ум и рассудительность.
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