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ФедералПресс

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Артюхов доложил о внедрении московского ИИ в медицину Ямала министру Мурашко

Артюхов доложил о внедрении московского ИИ в медицину Ямала министру Мурашко

САЛЕХАРД, 3 сентября, ФедералПресс. Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в четверку субъектов РФ, чей опыт интеграции цифровой платформы «МосМедИИ» обсудили на видеоконференции под председательством мэра Москвы Сергея Собянина и главы Минздрава России Михаила Мурашко.

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