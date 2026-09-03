Артюхов доложил о внедрении московского ИИ в медицину Ямала министру Мурашко

САЛЕХАРД, 3 сентября, ФедералПресс. Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в четверку субъектов РФ, чей опыт интеграции цифровой платформы «МосМедИИ» обсудили на видеоконференции под председательством мэра Москвы Сергея Собянина и главы Минздрава России Михаила Мурашко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В ход пошла тяжел...
- С 1 марта в Росси...
- СЗ В Приморье упали ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым