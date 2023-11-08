Южную Корею атакуют постельные клопы

Вслед за Францией и Великобританией постельные клопы добрались до Южной Кореи. Жалобы на кровососов поступают из разных концов страны, а власти судорожно пытаются справиться с проблемой – сформирована специальная правительственная группа и открыты телефонные линии, по которым можно заказать дезинсекцию.