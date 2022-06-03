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Медведев: ВС РФ уничтожают только военные объекты ВСУ в ходе спецоперации на Украине

Медведев: ВС РФ уничтожают только военные объекты ВСУ в ходе спецоперации на Украине

Kremlin Pool/Global Look Press Военнослужащие Вооруженных сил России наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры Украины в ходе выполнения задач специальной операции, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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