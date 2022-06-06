Сотрудники полиции в Пермском крае ликвидировали нарколабораторию в cанузле квартиры жилого дома

В марте текущего года сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного Управления МВД России по Пермскому краю была выявлена и ликвидирована подпольная лаборатория по производству наркотического средства мефедрон.

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