Крестись — не крестись, а «Гром» не грянет

О каком очередном «сверхоружии» твердят украинские говорящие головы? В последние дни марта пресс-служба Минобороны России сообщила об уничтожении средствами противовоздушной обороны оперативно-тактической ракеты «Гром-2», которую упорно не видящие берегов самостийные спикеры именуют то очередным вундерваффе, способным ни много, ни мало, а «решить исход войны» (Юрий Игнат — говорящая голова командования воздушных сил ВСУ), то «источником чрезвычайного удивления» российской армии (Антон Геращенко — советник министра внутренних дел).