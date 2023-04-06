Время узнать правду!

7 369 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • radiofree RF
    Таким образом ни американским беспилотникам, ни турецким наша ПВО оказалась не по зубам.В Белгороде хохлы беспилотник...Русская ПВО оказа...
  • Сергей Сидоров
    Работают братья! Слава России!Кадыров сообщил о...
  • Anlrey Boracow
    Бомбовый удар: ФА...

Крестись — не крестись, а «Гром» не грянет

Крестись — не крестись, а «Гром» не грянет

О каком очередном «сверхоружии» твердят украинские говорящие головы? В последние дни марта пресс-служба Минобороны России сообщила об уничтожении средствами противовоздушной обороны оперативно-тактической ракеты «Гром-2», которую упорно не видящие берегов самостийные спикеры именуют то очередным вундерваффе, способным ни много, ни мало, а «решить исход войны» (Юрий Игнат — говорящая голова командования воздушных сил ВСУ), то «источником чрезвычайного удивления» российской армии (Антон Геращенко — советник министра внутренних дел).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх