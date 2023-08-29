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«Тоттенхэм» проиграл «Фулхэму» по пенальти и вылетел из Кубка английской лиги. Санчес не забил в серии

«Тоттенхэм» проиграл «Фулхэму» по пенальти и вылетел из Кубка английской лиги. Санчес не забил в серии

«Тоттенхэм» уступил «Фулхэму» во 2-м раунде Кубка лиги в послематчевой серии пенальти (3:5). Основное время завершилось со счетом 1:1.

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