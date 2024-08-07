Пианистка из Выхина-Жулебина покорила жюри в Китае

Ученица 5-го класса отделения фортепиано детской школы искусств им. М.А.Балакирева Анастасия Карякина из Выхина-Жулебина стала победительницей 31-го Международного онлайн-конкурса исполнительских искусств GRAND ART COMPETITION в Пекине.
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