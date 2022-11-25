Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

Дюрэнт поддержал Ховарда в его споре с Шаком по поводу тайваньской лиги

Центровой Дуайт Ховард, выступающий на Тайване, ответил члену Зала славы Шакилу О’Нилу, который посмеялся над показателями экс-игрока НБА в лиге T1.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх