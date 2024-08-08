Станция «Волгоградский проспект» работает в штатном режиме

Станция московского метрополитена «Волгоградский проспект» открыта для входа и выхода пассажиров. Об этом в четверг, 8 августа, сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
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