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Аргументы недели

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Власти ФРГ и Франции выразили глубокую обеспокоенность ситуацией в Грузии

Власти ФРГ и Франции выразили глубокую обеспокоенность ситуацией в Грузии

Правительства Франции и Германии выступили с совместным заявлением, в котором выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Грузии на фоне принятия парламентом республики закона об иноагентах.

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