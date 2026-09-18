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Орловские новости

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Путин присвоил звание «Заслуженный ветеринарный врач» орловчанке Светлане Квак

Путин присвоил звание «Заслуженный ветеринарный врач» орловчанке Светлане Квак

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации» ветеринарному врачу Урицкой межрайонной ветлаборатории Светлане Квак.

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