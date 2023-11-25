В Брянской области в страшном ДТП под Дубровкой погибли три человека

По предварительной информации, 34-летний водитель Mercedes-Benz 817 двигался со стороны Смоленска, выехал на встречную полосу (предположительно – заснул) и столкнулся с Nissan X-TRAIL, которым управлял 44-летний водитель, - рассказали 25 ноября в .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии