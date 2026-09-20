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FiNE NEWS

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Ура, россияне! В 2027-м нас ждут сразу семь укороченных рабочих недель — вот когда можно будет выдохнуть

Представьте: только-только отгуляли новогодние, а уже в феврале — бац! — и три дня работы вместо пяти.

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