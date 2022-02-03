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Анна Заворотнюк раскрыла подробности после слива фотографии ее матери в машине: «Поездка была настоящим испытанием…»

Анна Заворотнюк раскрыла подробности после слива фотографии ее матери в машине: «Поездка была настоящим испытанием…»

Несколько дней назад инсайдеры разместили в интернете фотографию с дорожных камер, на которой, предположительно, в авто изображены Петр Чернышев и его супруга Анастасия Заворотнюк (такой вывод сделали пользователи сети, внимательно рассмотрев черты лица знаменитостей).

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