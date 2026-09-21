Явка в Архангельской области выросла до 43%: итоги выборов

Явка на выборах в Архангельской области за три дня достигла 43,42 процента, превысив показатель 2021 года.
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