Объяснено, почему ЦБ может снизить ключевую ставку уже в феврале

После всплеска потребления в январе ситуация с инфляцией в феврале должна стабилизироваться, и на следующем заседании Банк России может сохранить ключевую ставку на текущем уровне в 21% или даже снизить ее.
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