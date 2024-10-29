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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стэмкос набрал 0+2 в 1-м матче против «Тампы» – на ее арене. Клуб показал видеоролик в его честь, болельщики устроили овацию

Экс-капитан «Лайтнинг» впервые сыграл в матче НХЛ против своей бывшей команды. «Предаторс» уступили – 2:3 ОТ.

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