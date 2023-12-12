Байден: США нацелены на победу Украины в конфликте с Россией

Вашингтон рассчитывает, что Киев одержит верх в вооруженном противостоянии с Москвой. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским сообщил президент США Джо Байден, передает ТАСС.
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