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Байден: США нацелены на победу Украины в конфликте с Россией

Байден: США нацелены на победу Украины в конфликте с Россией

Вашингтон рассчитывает, что Киев одержит верх в вооруженном противостоянии с Москвой. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским сообщил президент США Джо Байден, передает ТАСС.

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