БлокнотРУ Депутат Андрей Колесник сообщил, что это только начало. Ночные удары по Украине в Госдуме назвали «легким поглаживанием».
«Легкое поглаживание»: в Госдуме рассказали, что ночной удар по Украине был лишь прелюдией к возмездию - самое страшное впереди
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Макеев
Жители на территории бывшей Украинской ССР сами могут ускорить наступление мира. Для этого они обязаны уничтожить каждого украинского бандеровского террориста-нациста и каждого иностранного нациста (советника, инструктора, оператора РСЗО, "Патриот"...). Даже если эти нацисты являются бабушками-дедушками, отцами-материями, братьями-сестрами, мужьями-жёнами, любовниками-любовниками, друзьями-товарищами, соседями и т.д.
Ответить
5 час.
ВМ
Виктор Мальцев
ВРЯТЛИ ЖИТЕЛИ МОГУТ ЧТО ТО СДЕЛАТЬ... ВЕДЬ В КАЖДОЙ СТРАНЕ РУКОВОДСТВО ПРОВЕЛИ ЗАКОНЫ КОТОРЫЕ НЕ ДАЮТ ПОДНЯТЬ ГОЛОВУ...
Ответить
2 час.
VK
Vladimir Kurbatov
Я вообще против войны на ответ. Война -- не шахматы. Не надо ждать ходов противника, надо стремиться к цели постоянно.
Ответить
2 мин.
Свежие комментарии