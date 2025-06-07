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Медвежий угол

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    Я вообще против войны на ответ. Война -- не шахматы. Не надо ждать ходов противника, надо стремиться к цели постоянно.«Легкое поглажива...
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«Легкое поглаживание»: в Госдуме рассказали, что ночной удар по Украине был лишь прелюдией к возмездию - самое страшное впереди

«Легкое поглаживание»: в Госдуме рассказали, что ночной удар по Украине был лишь прелюдией к возмездию - самое страшное впереди

БлокнотРУ Депутат Андрей Колесник сообщил, что это только начало. Ночные удары по Украине в Госдуме назвали «легким поглаживанием».

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Комментарии
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Александр Макеев
Жители  на территории бывшей Украинской ССР сами могут ускорить наступление мира. Для этого они обязаны уничтожить каждого украинского бандеровского террориста-нациста и каждого иностранного нациста (советника, инструктора, оператора РСЗО, &quot;Патриот&quot;...). Даже если эти нацисты являются бабушками-дедушками, отцами-материями, братьями-сестрами, мужьями-жёнами, любовниками-любовниками, друзьями-товарищами, соседями и т.д.
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ВМ
Виктор Мальцев
ВРЯТЛИ ЖИТЕЛИ МОГУТ ЧТО ТО СДЕЛАТЬ... ВЕДЬ В КАЖДОЙ СТРАНЕ РУКОВОДСТВО ПРОВЕЛИ ЗАКОНЫ КОТОРЫЕ НЕ ДАЮТ ПОДНЯТЬ ГОЛОВУ...
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VK
Vladimir Kurbatov
Я вообще против войны на ответ. Война -- не шахматы. Не надо ждать ходов противника, надо стремиться к цели постоянно.
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