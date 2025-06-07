Александр Макеев Жители на территории бывшей Украинской ССР сами могут ускорить наступление мира. Для этого они обязаны уничтожить каждого украинского бандеровского террориста-нациста и каждого иностранного нациста (советника, инструктора, оператора РСЗО, "Патриот"...). Даже если эти нацисты являются бабушками-дедушками, отцами-материями, братьями-сестрами, мужьями-жёнами, любовниками-любовниками, друзьями-товарищами, соседями и т.д.

ВМ Виктор Мальцев ВРЯТЛИ ЖИТЕЛИ МОГУТ ЧТО ТО СДЕЛАТЬ... ВЕДЬ В КАЖДОЙ СТРАНЕ РУКОВОДСТВО ПРОВЕЛИ ЗАКОНЫ КОТОРЫЕ НЕ ДАЮТ ПОДНЯТЬ ГОЛОВУ...