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Ждут самолёта вторые сутки. Русские туристы разбили палаточный лагерь в аэропорту Гаваны

Ждут самолёта вторые сутки. Русские туристы разбили палаточный лагерь в аэропорту Гаваны

Авиалайнер, который прибыл за ними на Кубу, сломался утром 21 января  Больше 30 часов ждут русские туристы вылета из столицы Кубы, Гаваны, в Москву.

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Комментарии
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СИ
Сергей Иванов
Так и надо этим бездельникам! Дома надо сидеть.
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