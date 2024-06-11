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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» хочет 50 млн евро за Гринвуда. «Ювентус» предложит 30 млн и бонусы

Ранее стало известно, что туринский клуб начал переговоры с «Манчестер Юнайтед» о трансфере вингера.  По информации Джанлуки Ди Марцио, руководители «бьянконери» уже связались с представителями игрока, которые заявили, что переход в «Юве» является приоритетным вариантом для них.

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