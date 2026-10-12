"Но нам-то зачем это надо?": Экспертов возмутили льготы для "новых россиян". "Получается замкнутый круг"

На консультациях по семейной ипотеке "новым россиянам" объясняют, что нужно, чтобы получит почти бесплатные деньги на покупку жилья.
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