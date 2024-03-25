Врач Лапа назвала привычку ходить с непокрытой головой в холодную погоду опасной для здоровья

Врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой Людмила Лапа в беседе с радиостанцией Sputnik назвала привычку ходить с непокрытой головой при достаточно низкой температуре опасной для здоровья.
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