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Макрон и Шольц согласовали свои позиции в Брюсселе

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон продемонстрировали определенное желание разрешить разногласия в ночь с четверга на пятницу в Брюсселе после напряженности, вспыхнувшей днем ​​между Парижем и Берлином, пишет AFP.

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