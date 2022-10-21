Макрон и Шольц согласовали свои позиции в Брюсселе

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон продемонстрировали определенное желание разрешить разногласия в ночь с четверга на пятницу в Брюсселе после напряженности, вспыхнувшей днем ​​между Парижем и Берлином, пишет AFP.