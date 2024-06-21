🇲🇩🇪🇺🇮🇹 Молдавия получит от ЕС 2 млн евро на подготовку силовиков В ЕС запустили очередную программу для МВД Молдавии.
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🇲🇩🇪🇺🇮🇹 Молдавия получит от ЕС 2 млн евро на подготовку силовиков В ЕС запустили очередную программу для МВД Молдавии.
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