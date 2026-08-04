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ВК Пресс

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Роковой понедельник: хроника трагедии в Архипо-Осиповке

Роковой понедельник: хроника трагедии в Архипо-Осиповке

Почему последний, самый прекрасный месяц лета вызывает тревогу и нехорошие предчувствия у каждого взрослого россиянина.

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Комментарии
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Руслан Богомолов
Когда же мы, наконец-то, начнём мочить вождей этого террористического псевдогосударства!!? На кой ляд затягивается эта бойня и растёт число её жертв!?    https://bogomorus.mirtesen.ru/blog/43004582436/I-vnov-o-berezhlivosti-nashim-politicheskim-rukovodstvom-panov-p?utm_referrer=mirtesen.ru
И вновь о бережливости нашим политическим руководством панов при массовом уничтожении холопов.
Фантазии о будущем. - МирТесен
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