Роковой понедельник: хроника трагедии в Архипо-Осиповке

Руслан Богомолов

Когда же мы, наконец-то, начнём мочить вождей этого террористического псевдогосударства!!? На кой ляд затягивается эта бойня и растёт число её жертв!? https://bogomorus.mirtesen.ru/blog/43004582436/I-vnov-o-berezhlivosti-nashim-politicheskim-rukovodstvom-panov-p?utm_referrer=mirtesen.ru