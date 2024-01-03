Президент Казахстана Токаев отверг слухи о планах пойти на выборы в 2026 году

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan от 3 января опроверг слухи о планах провести конституционный референдум и в 2026 году вновь принять участие в президентских выборах.
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