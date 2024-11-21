Новые троллейбусы появятся на маршрутах во Владивостоке

На маршруты во Владивостоке выходят новые троллейбусы, сообщает PRIMPRESS. В тестовом режиме 21 ноября на маршрутах № 5 и 11 начнут работать новые троллейбусы, приобретенные администрацией Владивостока –.
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