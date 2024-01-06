Обама выразил обеспокоенность из-за возможной победы Трампа на выборах

Бывший президент США Барак Обама призвал действующего главу Белого дома Джо Байдена и его сторонников усилить предвыборную кампанию, так как обеспокоен из-за возможной победы бывшего американского лидера Дональда Трампа на выборах.
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