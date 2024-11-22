Водители готовьтесь – за нарушения ПДД заплатите очень дорого: новые штрафы с 2025 года Ольга БезродняяВодителям придется с Нового года быть более ответственными и внимательными при вождении автомобиля, иначе им придется за свои ошибки и нарушения платить.