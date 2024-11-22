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Пронедра

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Водители готовьтесь – за нарушения ПДД заплатите очень дорого: новые штрафы с 2025 года

Водители готовьтесь – за нарушения ПДД заплатите очень дорого: новые штрафы с 2025 года

Водители готовьтесь – за нарушения ПДД заплатите очень дорого: новые штрафы с 2025 года Ольга БезродняяВодителям придется с Нового года быть более ответственными и внимательными при вождении автомобиля, иначе им придется за свои ошибки и нарушения платить.

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