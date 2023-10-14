Повреждения автомобилей из-за ям и сугробов предложили «покрыть» полисом ОСАГО

Законопроект еще не внесен в Госдуму, и когда именно это произойдет, пока неясно. Однако если инициатива получит поддержку и поправки вступят в силу, то автовладельцы смогут получать компенсации в рамках ОСАГО за повреждения машин, случившиеся из-за попадания в дорожную яму, столкновения с сугробом, падения сосульки с крыши или даже не спиленного вовремя старого дерева.