Еще 20 раненых ВСУ белгородцев покинули больницы

Врачи выписали из стационаров еще 20 пострадавших в результате обстрела Белгорода и района. Оставшиеся в больницах пациенты находятся в стабильном состоянии, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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