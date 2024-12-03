Комнатное растение Руэллия (Ruellia)

Растения названы в честь французского врача и ботаника Ж. де ла Руэлля (1474-1537). Руэллии - травянистые многолетние растения с темно-зелеными бархатистыми листьями, на поверхности которых отчетливо заметны серебристые жилки.
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