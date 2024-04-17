Проворов сделал передачу в матче с «Каролиной». У защитника 5+27 в 82 играх

Защитник «Коламбуса» набрал 32 (5+27) очка в текущем чемпионата НХЛ, всего он провел 82 игры. Сегодня за 22:49 (1:14 – в большинстве, 6:23 – в меньшинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот, полезность – «0».