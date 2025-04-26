Концерта на Красной площади не будет – правительство отменило мероприятие ко Дню Победы Евгения КомароваПрограмма ко Дню Победы в Москве скорректирована – правительство отменило концерт на Красной площади.
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