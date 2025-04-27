МИД РФ: Лавров 27 апреля провел телефонный разговор с Рубио

Они обменялись мнениями касательно российско-американских отношений Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио, состоялся «продуктивный обмен мнениями».
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