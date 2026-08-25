В Барнауле подростка будут судить за "групповую диверсию" в отношении сотовой вышки

Все началось с того, что несовершеннолетний в мессенджере вступил в переписку с незнакомцем В Барнауле перед судом предстанут 16-летний житель и его 20-летний знакомый, которые за денежное вознаграждение подожгли базовую станцию сотовой связи, сообщает алтайский СК.