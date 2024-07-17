Это ее просто убьет! Аффлек готовится отпраздновать свое освобождение от Лопес

На лицо Бена наконец-то вернулась улыбка. На лицо Бена Аффлека снова вернулась улыбка LEGION-MEDIAФанаты Дженнифер Лопес неприятно поражены новостью, которую сообщил инсайдер из числа близких друзей Бена Аффлека.
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