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Врач назвала простой и приятный способ избавиться от бессонницы

Врач назвала простой и приятный способ избавиться от бессонницы

Эндокринолог Павлова назвала утренние прогулки средством борьбы с бессонницей Утренняя прогулка под солнцем может стать отличным методом борьбы с бессонницей, рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

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