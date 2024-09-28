Врач назвала простой и приятный способ избавиться от бессонницы

Эндокринолог Павлова назвала утренние прогулки средством борьбы с бессонницей Утренняя прогулка под солнцем может стать отличным методом борьбы с бессонницей, рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.
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