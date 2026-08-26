Ученые из России составили карту загрязнения водоемов по всему миру

Главные герои этого исследования — полициклические ароматические углеводороды, или ПАУ. Звучит сложно, но, по сути, это вещества, которые постоянно образуются при сжигании топлива — в двигателях автомобилей, на теплоэлектростанциях, при лесных пожарах или на промышленных производствах.
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