Сколько получает курьер по доставке еды в Крыму

Крымские компании предпочитают сотрудничать с агрегаторами доставок еды. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил председатель комиссии Общественной палаты республики по вопросам экономического развития, предпринимательства и местного самоуправления Григорий Алексанян.