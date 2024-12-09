Сколько получает курьер по доставке еды в Крыму

Крымские компании предпочитают сотрудничать с агрегаторами доставок еды. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил председатель комиссии Общественной палаты республики по вопросам экономического развития, предпринимательства и местного самоуправления Григорий Алексанян.
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